Глава европейской дипломатии Жозеп Борелль, глава Европейского совета Шарль Мишель и министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс в Twitter прокомментировали ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске.

Боррель осудил и назвав произошедшее "беспорядочным нападением России".

"Я решительно осуждаю совершенное сегодня утром беспорядочное нападение России на железнодорожный вокзал в Краматорске, в результате которого десятки человек погибли и многие получили ранения. Это очередная попытка закрыть пути отхода бегущим от этой неоправданной войны и причинить человеческие страдания", - написал он в Twitter.

Шарль Мишель призвал дать больше оружия Украине и заявил, что Евросоюз вводит новые санкции против РФ, комментируя ракетный удар по Краматорску.

"Ужасно видеть, как Россия наносит удар по одной из основных станций, используемых гражданскими лицами, эвакуирующимися из региона, где Россия усиливает свои атаки. Необходимы действия: ЕС вводит новые санкции против России и больше оружия для Украины", - написал он.

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс заявила, что Россию должна ответить за содеянное.

"Взволнованы ужасающими сообщениями о том, что российские ракеты обстреляли мирных жителей на железнодорожной станции Краматорск. Нападение на мирных жителей является военным преступлением. Мы привлечем к ответственности Россию и Путина", - написала она.

Напомним, по железнодорожному вокзалу в Краматорске войска РФ ударили сегодня. Как сообщал Зеленский, российские войска нанесли удар ракетой "Точкой-У". Погибли 39 человек, среди них четверо детей. Движение поездов по станции в настоящее время остановлено.

Мы также сообщали, что говорят очевидцы об ударе во вокзалу.

Вместе с тем Минобороны РФ опровергает нанесение удара "Точкой У" по ж/д вокзалу в Краматорске, заявив, что не использует такие ракеты.

В то же время расследователи из оппозиционного российского ресурса Conflict Intelligence Team еще 6 марта заявляли, что Россия вернулась к применению этого типа ракет.

Война в Украине продолжается уже 44-й день. Мы следим в обновляемом материале за тем, что происходит 8 апреля на военном и политическом фронте.

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