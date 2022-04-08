Спикер СБУ Артем Дехтяренко сообщил, что в результате ракетного удара по территории вокзала Краматорска погибли 39 человек, среди которых 4 ребенка. Ранее сообщалось, о 27 жертвах.

Об этом он написал в Фейсбуке.

Также Дегтяренко добавил, что СБУ открыла уголовное производство по данному факту. В настоящее время действия россиян квалифицированы по 438 статье Уголовного Кодекса - нарушение законов и обычаев войны.

В сети также появились жуткие кадры первых минут после ракетного удара по Краматорскому ж/д вокзалу.

Напомним, по железнодорожному вокзалу в Краматорске войска РФ ударили сегодня. Как сообщал Зеленский, российские войска нанесли удар ракетой "Точкой-У". Движение поездов по станции в Краматорске в настоящее время остановлено.

Мы также сообщали, что говорят очевидцы об ударе во вокзалу.

Вместе с тем Минобороны РФ опровергает нанесение удара "Точкой У" по ж/д вокзалу в Краматорске.

Война в Украине продолжается уже 44-й день. Мы следим в обновляемом материале за тем, что происходит 8 апреля на военном и политическом фронте.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, с какими проблемами сталкиваются украинские беженцы.