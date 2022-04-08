Жители Краматорска в эфире национального телемарафона рассказали об ударе по железнодорожному вокзалу города, который произошел в пятницу, 8 апреля.



Одна из свидетелей заявила, что стояла в здании, где было много людей, ожидавших эвакуации. В один момент она услышала, как кто-то крикнул "Падайте!", после чего раздался взрыв и крики людей.

"Сегодня хотела эвакуироваться... Приехала, людей полно. Я в очереди стояла. Вдруг кто-то крикнул "Падайте" и всех начали толкать, люди начали падать на пол, я тоже присела. Слышу взрывы, крик неимоверный. Дети кричат, мамаши кричат. Представляете, сколько там детей. Думала, если купол взлетит, то вообще всех задавит. Но второго взрыва не было, был один", - сказала женщина.

Другая очевидица сообщила, что слышала два взрыва - один очень близко, второй – дальше.

Напомним, по железнодорожному вокзалу в Краматорске войска РФ ударили сегодня. Как сообщал Зеленский, российские войска нанесли удар ракетой "Точкой-У". В результате, по предварительным данным, погибли 27 человек, среди них двое детей. Движение поездов по станции Краматорске после удара в настоящее время остановлено.

Война в Украине продолжается уже 44-й день. Мы следим в обновляемом материале за тем, что происходит 8 апреля на военном и политическом фронте.

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