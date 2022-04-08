В Минобороны РФ утверждают, что российские военные не используют ракеты "Точка-У".

В то же время расследователи из оппозиционного российского ресурса Conflict Intelligence Team еще 6 марта заявляли, что Россия вернулась к применению этого типа ракет.

"На видео и фотографиях, снятых, как сообщается, 6 марта в селе Деснянка Черниговской области (в Твиттере подтвердили геолокацию), запечатлены обломки ракеты, которые оператор принял за результат работы украинских средств ПВО. На самом деле, судя по характерной форме обломков и маркировке, это ракетная часть баллистической ракеты 9М79М комплекса "Точка" (которая, впрочем, может запускаться и модернизированной "Точкой-У")", - говорилось в сообщении.

Также сообщалось, что 5 марта активисты белорусского проекта "МотолькоПомоги" сообщили о появлении 30 российских комплексов "Точка-У" на территории Беларуси.

Напомним, российская армия сегодня ударила по железнодорожному вокзалу в Краматорске ракетой "Точкой-У". Движение поездов по станции в Краматорске после удара в настоящее время остановлено. По предварительным данным погибли 39 людей, среди них четыре ребенка.

Вместе с тем Минобороны РФ опровергает нанесение удара "Точкой У" по ж/д вокзалу в Краматорске.

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