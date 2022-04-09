Один человек погиб в Северодонецке, четверо ранены в Рубежном, массовые пожары в Лисичанске. Это - результаты обстрела российскими военными Луганской области.

Об этом сообщает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"В Рубежном в результате обстрела жилого дома ранены четыре человека. В Лисичанске пылает многоэтажка, АЗС и предприятие. Тушение невозможно из-за обстрелов. В Северодонецке в старом районе города обнаружена погибшая женщина", - говорится в сообщении.

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