Несмотря на войну, которая практически "выключила" отечественную экономику, Украина продолжает исправно платить по долгам.

В апреле-июне страна входит в период пиковых выплат — придется погасить порядка 167 млрд гривен.

В сентябре нас ждет еще один пик — нужно будет выплатить больше 50 млрд гривен по евробондам, причем, большую часть в валюте.

В целом выплаты по внешнему долгу должны составить в этом году больше 16 млрд долларов. Плюс — почти 2 млрд долларов по кредитам МВФ и миллиарды гривен по ОВГЗ.

И это на фоне ожидаемого недовыполнения бюджета, что, как уже предупредили власти, может поставить под удар даже социальные расходы.

Не удивительно, что в профильной среде активизировалась тема по отказу от выплат по внешнему долгу через, например, предложения по его реструктуризации, списанию, получению отсрочки или согласование более выгодных условий погашения.

Подобные идеи обсуждаются уже не первый год. Но сейчас для их реализации появился очень серьёзный аргумент — война.

"Это форс-мажор, который позволяет Украине поднять перед кредиторами вопрос реструктуризации долгов, списать до 50% суммы, снизить ставку с 7% до 1,5-2% годовых и получить отсрочку по выплатам на 15-20 лет. А освободившийся финансовый ресурс пустить на спасение экономики, а, после победы, на восстановление страны",— говорит экономист Алексей Кущ.

Выплаты по внешним долгам в войну он считает "финансовым мародерством", а переговоры с кредиторами по реструктуризации — "окном возможностей" для украинской экономики.

В то же время есть и другое мнение.

Глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин говорит, что нужно и дальше аккуратно платить по долгам, даже несмотря на войну. Иначе велики шансы испортить репутацию, и завтра "денег никто не даст".

"Давайте называть вещи своими именами. Неплатежи — это фактически дефолт со всеми вытекающими последствиями", — отмечает он.

В правительстве планируют и дальше платить.

"Для нас важно доверие иностранных кредиторов. Мы хотим одалживать деньги, получать гранты, иметь стабильные связи с нашими заграничными партнерами, поэтому должны быть ответственными",— заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Но это — если есть чем платить. Если в ближайшее время экономику не удастся перезапустить, со сбором налогов, а значит и с деньгами в бюджете могут быть проблемы. И не придется ли выбирать — платить долги заграничным кредиторам или пенсии украинцам — большой вопрос.

Разбирались, какие могут быть сценарии по долгам, и как они отразятся на экономике и кошельках рядовых украинцев.

Долги или социалка?

Украина вошла в войну с огромными долгами. На конец 2021 года общий государственный долг составил порядка 2,67 триллиона гривен (внешний долг — 1,56 трлн, внутренний — 1,11). Это больше половины ВВП.

Впрочем, 2022 год не считается слишком сложным по выплатам.

В конце прошлого года Минфин расписал график выплат по внешним обязательствам на 2022 год. По нему, за первый квартал погашение составило 4,63 млрд долларов, на второй расписано 3,31 млрд, третий — 5,09 млрд, четвертый — 3,13 млрд. То есть, в общей сумме — порядка 16,2 млрд долларов. Плюс в этом году нам нужно заплатить порядка 2 млрд по кредитам МВФ и миллиарды по гривневым ОВГЗ

68,3 млрд гривен придется заплатит в мае. Затем 51,7 млрд нужно заплатить в июне, 45,6 млрд — в ноябре.

Тяжелым будет также сентябрь — на этот месяц намечена выплата по евробондам — всего 54,13 млрд, из которых 51 млрд нужно отдавать в валюте.

В Минфине заявляют, что смогут расплатиться вовремя в полном объеме.

Как сказал в одном из недавних интервью министр экономики Сергей Марченко, в этом году страна сможет обслуживать долг, несмотря на войну.

"Для примера могу сказать, что выплаты по нему в марте составили 15-16 млн долларов. На апрель планируется 84 млн долларов. Эти суммы являются посильными для нас",— заверил министр.

Впрочем, выплаты по долгам сильно бьют по бюджету. С конца февраля его перевели на "военные рельсы" — идет финансирование только оборонной сферы и защищенных статей. По итогам января-марта план расходов бюджета выполнен только на 67,8%.

При этом поступления в казну с начала войны стали уменьшатся. Таможне удается собирать лишь порядка 20% запланированных поступлений (при том, что налоги с импорта традиционно составляют около 40% всех доходов бюджета, в этом году ожидалось 520 млрд гривен). К примеру, в марте вместо 39 млрд реальные сборы составили всего 7 млрд.

По внутренним налогам похожая ситуация — из-за массовой остановки предприятий сборы упали на 80%.

Ситуацию с общими показателями выполнения бюджета в марте спасли дивиденды от госкомпаний, которые те перечислили авансом. Всего государственные предприятия заплатили 32,5 млрд гривен, что позволило вытянуть показатель выполнения бюджета за март на 93%, что с учетом войны можно считать отличным результатом.

Но, если бы не аванс госпредприятий, сборы в бюджет обвалились бы примерно на 37%.

В апреле денег от государственных предприятий уже не будет, то есть, этот резерв пополнения бюджета закрыт.

"Недовыполнение бюджета в апреле может составить 30-40%",— отмечает Пендзин. То есть, остаётся разве что проедать золотовалютный резерв.

Правда, есть еще поступления от международных партнеров.

Они составили порядка 3,5 млрд долларов, причем, с начала войны денежный поток заметно увеличился. Украина получила 1,4 млрд долларов от МВФ, 600 млн евро от ЕС, 500 млн долларов от США, 110 млн евро от Италии и т.д. Ожидается еще 6 млрд долларов.

Тем не менее, на недавнем совещании в ОП премьер-министр Денис Шмыгаль допустил "временное сокращение отдельных социальных расходов" уже с мая.

"Погашением долгов Минфин просто нивелирует международную помощь: в марте Украина получила от МВФ, ЕИБ и ВБ 3,5 млрд долларов, и теперь должна отдать в эквиваленте 5 млрд. Я понимаю, что лоббизм кредиторов уже нельзя устранить. Но поставьте его на паузу. На время войны",— отметил Кущ.

"Забыть о долгах на 20 лет"

Напомним: экспертное сообщество по вопросу выплат внешних долгов уже давно разделилось га два лагеря — одни считали, что страна должна "послать МВФ" — перестать платить по долгам вплоть до дефолта и начать жизнь с чистого листа. Другие, наоборот, уверяли, что нужно не только исправно платить, но еще и выполнять хотелки кредиторов, даже если они шли вразрез с интересами страны и ухудшали положение бизнеса и людей.

Сейчас эти споры только активизировались.

"Так или иначе в нынешних обстоятельствах Украина будет вынуждена пойти на реструктуризацию долгов. Несмотря на то, что золотовалютные резервы пока достаточные для покрытия наших внешних обязательств, нужно учитывать масштабы убытков от войны и суммы, которые нам понадобятся для восстановления страны. Поэтому все средства для нас — на вес золота. А учитывая беспрецедентный уровень международной поддержки, сейчас есть шанс не только договориться о реструктуризации долгов, но и поднять вопрос списания их части", — говорит глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

Экономист Алексей Кущ считает, что платить по долгам сейчас — это "финансовое мародерство".

"Война — это форс-мажор, который позволяет поднимать вопрос о реструктуризации долгов. Нужно говорить с кредиторами о комплексной реструктуризации — как обязательств перед международными финансовыми организациями, так и частных займов. Для этого стоит уже входить в переговоры с Парижским и Лондонским клубами кредиторов. Считаю, стоит обсуждать списание 50% долга, отсрочку по остальным выплатам на 15-20 лет, снижение ставки с 7% до 1,5-2% годовых. Причем, договариваться нужно прямо сейчас, а

В активную фазу войны — для Украины это "окно возможностей" снизить долговую нагрузку и пустить высвободившиеся средства на спасение экономики. Дайте в экономику налоговый стимул на 167 млрд, спасите реальный сектор, а не кредиторов", — призывает Кущ.

Многие экономисты считают, что можно было бы начать с грамотного управления госдолгом.

Глава аналитического департамента Forex Club Андрей Шевчишин говорит, что самыми серьезными выплатами для Украины окажутся валютные платежи по евробондам в сентябре.

"Хотя еще в марте был период, когда эти долги торговались на уровне 30% от номинальной стоимости и их можно было недорого выкупить. Да и сейчас еще реально выкупить за 60% от номинала. Это все равно дешевле, чем погашать",— говорит он.

Также, по мнению Шевчишина, имеет смысл начинать кулуарные переговоры по реструктуризации, пока не вынося эту тему в публичную плоскость.

"Можно говорить не о списании долгов, а об отсрочке выплат хотя бы на несколько лет. Имеет смысл задуматься о рефинансировании долгов, в частности, публичном или непубличном перевыпуске бумаг. Это наряду с серьезным форс-мажором — войной— нивелирует репутационные риски, связанные с любыми разговорами о дефолте или реструктуризации долгов",— говорит Шевчишин.

"Выкатят претензий на триллионы"

Удар по репутации на волне любых разговоров о "прощении долгов" Олег Пендзин считает серьёзным риском для Украины. Даже со скидкой на войну.

"Не нужно прикрываться красивыми фразами о реструктуризации. Неплатежи по долговым обязательствам — это дефолт. А он тянет жа собой такое неприятное событие как кросс-дефолт, когда держатели долгов могут потребовать досрочного погашения в случае просрочки платежей по текущим обязательствам. Это значит, что нам могут выкатить в один момент претензии на триллионы гривен. И в долг больше никто не даст, а ведь мы живем и воюем в счёт долга. Поэтому Минфин платит и будет платить до последнего",— говорит Пендзин.

"Для нас важно доверие иностранных кредиторов. Мы хотим одалживать деньги, получать гранты, иметь стабильные связи с нашими заграничными партнерами, поэтому должны быть ответственными",— заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. То есть, судя по всему, Украина и дальше будет платить кредиторам — даже из последних сил и не смотря на риски срыва социальных платежей.

Александр Паращий, руководитель аналитического департамента Concorde Capital, говорит, что пока выплаты по долгам некритичны, поэтому большого смысла в реструктуризации нет.

"Это не сильно нам поможет. Лучше бросить все силы на то, чтобы внешнее финансирование бюджета в этом году превышало запланированные выплаты. А обслуживание долгов делает нас предсказуемым и надежным партнеров и позволяет расчитывать на более дешевые кредиты и инвестиции в будущем",— считает Паращий.

При этом он добавил, что если финансирование со стороны Запада будет недостаточным, то правительство может пойти на реструктуризацию.

"Но нужно понимать, что никакая реструктуризация на сделает нас богаче. Мы сможем разве что сэкономить часть средств. А на самом деле нам нужно намного больше денег, чем мы на сегодня имеем",— говорит эксперт.

То есть, все сводится к тому, чтобы "платить до последнего" ради сохранения репутации и будущих долгов.

Хотя не все с этой трактовкой соглашаются.

"Частные кредиторы нам и так денег не дадут, несмотря на то, будем мы платить по старым обязательствам или нет. Ведь война автоматически делает нашу страну крайне рискованным заемщиком. А международные партнеры будут платить, так как речь тут идет о политических кредитах. Поэтому будет Украина погашать прежние долги или нет, на новые кредиты это никак не повлияет",— резюмировал Кущ.