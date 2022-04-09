Офис Генерального прокурора Украины обновил данные по убитым во время войны детям. Так, если на вчера их было 169, то сегодня, 9 апреля, уже стало 176.

Напомним, от ракетного удара по вокзалу в Краматорске 8 апреля погибли пять детей.

Также увеличилось количество раненых детей, за сутки к этому числу прибавились еще 18 случаев. Так, было 306, стало 324 ребенка.

Отмечается, что список преступлений против детей не полный, так как офис Генерального прокурора не может в полной мере учитывать преступления, которые совершены на ныне оккупированной территории.

Кроме того, зарегистрировано 2607 преступлений против национальной безопасности - это половина от всех преступлений, совершенных за время войны. Больше всего - 1743 - это преступления с посягательством на неприкосновенность и территориальную целостность страны, а также 454 государственные измены и 56 случаев диверсионной деятельности против Украины.

Фото: Офіс Генерального прокурора

Ранее "Страна" писала, что омбудсмен Денисова рассказала о шокирующих случаях изнасилования детей российскими военными.

Также мы рассказывали, что в Киеве за время войны погибли 89 мирных жителей, среди них четверо детей.