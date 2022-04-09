Пентагон считает неубедительными заявления России о том, что ее силы не участвовали в нанесении удара по вокзалу Краматорска.

Об этом заявил на брифинге 8 апреля официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби.

"Наша оценка – что это был удар россиян и что для его нанесения они использовали баллистическую ракету малой дальности", – сказал Кирби.

Напомним, в первой половине дня 8 апреля глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин сообщил, что по железнодорожному вокзалу в Краматорске войска РФ нанесли удар двумя ракетами. Позже губернатор Донецкой области Павел Кириленко сообщил, что по ж/д вокзалу Краматорска ударили кассетными "Искандерами". Однако затем появились фото остатков ракеты, по которым понятно, что это "Точка-У".

Мы приводили рассказы об ударе по железнодорожному вокзалу города жителей Краматорска, прозвучавшие в эфире национального телемарафона.

Также "Страна" писала, что в Краматорске начинается экстренная эвакуация мирного населения автотранспортом. Таким образом из Краматорска будут эвакуировать всех жителей Донецкой области, которое смогут добраться до города.