В Краматорске начинается экстренная эвакуация мирного населения автотранспортом после ракетного удара по ЖД-Вокзалу. Об этом заявил мэр Краматорска Александр Гончаренко.

"Сегодня начинаем экстренную эвакуацию людей всем коммунальным транспортом, всем частным транспортом, ищем водителей. Где-то 30-40 водителей понадобится по состоянию на сегодня", - сообщил он.

Гончаренко добавил, что из Краматорска будут эвакуировать всех жителей Донецкой области, которое смогут добраться до города.

Напомним, российская армия сегодня ударила по железнодорожному вокзалу в Краматорске ракетой "Точкой-У". Движение поездов по станции в Краматорске после удара в настоящее время остановлено. По предварительным данным погибли 39 людей, среди них четыре ребенка.

Вместе с тем Минобороны РФ опровергает нанесение удара "Точкой У" по ж/д вокзалу в Краматорске.

Война в Украине продолжается уже 44-й день. Мы следим в обновляемом материале за тем, что происходит 8 апреля на военном и политическом фронте.

"Страна" анализировала главные события 43-го дня войны. Все громче начали звучать прогнозы о большом сражении на Донбассе, из региона массово уезжают люди. А представитель президента Турции Реджепа Эрдогана заявил, что не ожидает серьезного прорыва в переговорах между Москвой и Киевом в ближайшую неделю.

Также мы писали о том, как в Украине начал работать закон о труде в военное время.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, с какими проблемами сталкиваются украинские беженцы.