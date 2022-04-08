Журналист Fox News Бенджамин Холл под обстрелом в Украине три недели назад получил многочисленные травмы, потерял половину ноги, сейчас у него проблемы со зрением и слухом.

Фото с больничной койки он опубликовал в Twitter.

Его коллеги, оператор Пьер Закшевский и корреспондентка Саша Кувшина, попавшие под обстрел под Киевом вместе с ним, погибли.



"Итого: я потерял половину одной ноги и ступню на другой. Одну кисть собирают по частям, один глаз больше не видит и довольно сильно поврежден слух... Но вообще мне чертовски повезло, что я здесь, и настоящие герои - те люди, что меня сюда привезли", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось о смерти украинского фотожурналиста Максима Левина.

Также мы писали, что после обстрела в Киеве погиба журналистка российского издания.

Война в Украине продолжается уже 44-й день. Мы следим в обновляемом материале за тем, что происходит 8 апреля на военном и политическом фронте.

"Страна" анализировала главные события 43-го дня войны. Все громче начали звучать прогнозы о большом сражении на Донбассе, из региона массово уезжают люди. А представитель президента Турции Реджепа Эрдогана заявил, что не ожидает серьезного прорыва в переговорах между Москвой и Киевом в ближайшую неделю.

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