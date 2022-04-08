Краматорские больницы не справляются с количество раненых, которые поступают с вокзала после ракетного удара.

"Много людей тяжелых, без рук, ног. Их оперируют 30-40 хирургов одновременно", - заявил в эфире телемарафона мэр Краматорска Александр Гончаренко

Он заявил, что обломки ракеты нашли за 40 м от эпицентра удара, что свидетельствует о ее высокой мощности.

Он также заявил, что в момент обстрела на вокзале находилось около четырех тысяч человек, которые ожидали эвакуации.

В результате ракетного удара по вокзалу в Краматорске погибли 27 человек, среди них двое детей. После удара по вокзалу движение поездов по станции закрыли. С Краматорского вокзала должны были эвакуироваться люди в более безопасные регионы Украины.

Напомним, что Зеленский заявил, что по вокзалу в Краматорске ударили ракетой "Точкой-У". На ракете было написано "за детей" - надпись, которую часто можно увидеть на российских ракетах в этой войне.

Министерство обороны России опровергает нанесение удара ракетой "Точка У" по вокзалу в Краматорске. Также они уверяют, что ракеты "Точка-У" якобы применяются только украинскими вооруженными силами, несмотря на то, что в сети много видео с перемещением "Точки-У" российскими войсками.