В воскресенье, 10 апреля, идет уже 46-й день войны в Украине. Военные РФ начали обстрелы и полномасштабное вооруженное вторжение на территорию страны 24 февраля.

Самая напряженная обстановка сейчас на Донбассе, где от ракетного удара по вокзалу в Краматорске погибли более 50 человек. Власти города сообщили, что из 220 тысяч жителей там остается еще где-то 80 тысяч. Из них через неделю-две из Краматорска собираются выехать еще около 20 тысяч.

В Лисичанске из-за тяжелой ситуации с обстрелами власти призывают людей покинуть город. В Рубежном обстрел повредил цистерны с азотной кислотой.

После того, как войска РФ отступили из Киевской и Черниговской области, там постепенно восстанавливают коммуникации и мирную жизнь. Под Киевом с 10 апреля должны открыть временную переправу через реку Ирпень вместо разрушенного моста. В Чернигове возобновляют дистанционное обучение в школах.

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Ниже хроника новостей 10 апреля. Материал обновляется.

10 апреля

10:50 По сообщению посла Израиля в Украине Михаила Бродского, его страна открыла гуманитарный воздушный мост для помощи Украине.

Шесть самолётов в ближайшее время доставят лекарства, медицинское оборудование и продовольствие для Украины. Первый самолёт уже приземлился в Венгрии, откуда груз был переправлен на украинскую территорию.

10:40 По оценке военного эксперта Олега Жданова, высадки российского десанта в районе Одессы в ближайшее время ожидать не стоит. Такая акция не имеет смысла без сухопутной поддержки. Таким образом, пока не будет существенного продвижения в направлении Одессы на суше, десантная операция нецелесообразна и не имеет шансов на успех.

Нет также явной опасности повторного наступления на Киев, хотя на границе с Беларусью россиянами и оставлены несколько батальонно-тактических групп. Но сейчас уже не 24 февраля, а Киев отстоит от границы на приличное расстояние. К тому же, украинские войска гораздо лучше подготовлены к атаке противника. Поэтому, по оценке Олега Жданова, нет реальной опасности повторения того броска, который противник совершил в начале войны.

Правда, он считает, что есть вероятность "отложенного" наступления - в случае, если Россия сможет добиться успеха на Донбассе. Тогда возможно наступление через Днепр в направлении столицы. Но это - именно "если", подчеркивает Олег Жданов в эфире телемарафона.

10:30 Спутник зафиксировал 12-километровую военную колонну РФ к востоку от Харькова, сообщает CNN.

Военная колонна двигалась через село Великий Бурлук в Харьковской области. Великий Бурлук находится к востоку от Харькова, недалеко от российско-украинской границы.

Издание напоминает, что глава военной разведки Украины Буданов ранее сообщал, что российские войска перегруппировываются через границу и планируют продвигаться к Харькову.

10:20 К помощи украинским беженцам присоединились рокеры из RHCP.

10:05 Ирина Верещук публикует список гуманитарных коридоров на сегодня.

09:55 Минобороны Британии публикует информацию о войне в Украине.

В ответ на растущие потери российские Вооруженные силы стремятся увеличить численность войск за счет личного состава, уволенного с военной службы с 2012 года.

Усилия по наращиванию боевой мощи также включают попытки вербовки в непризнанном Приднестровье.

09:50 Источники Bloomberg сообщают, что в НАТО собираются учить украинских военных за границей обслуживать и использовать современное оружие образцов Североатлантического союза.

Цель – помочь Украине постепенно перейти к современной технике стандартов НАТО от оружия советских времен.

09:40 Генсек НАТО Столтенберг в интервью британской The Telegraph сообщил, что допускает постоянное размещение войск на границах альянса.

Это решение он связал с "фундаментальной трансформацией", которая происходит из-за вторжения России в Украину.

Соответствующее решение может быть принято на июньском саммите в Мадриде. Сейчас же военные НАТО обдумывают варианты этой "трансформации".

09:30 Украина намерена приобрести 35 БМП Marder у германского оборонного концерна Rheinmetall, пишет газета Welt am Sonntag.

Кроме того, по данным издания, Украина отправила посольству Германии запрос на поставку 100 самоходных гаубиц Panzerhaubitze-2000.

Предполагается, что в случае заключения контракта техника будет поставлена до конца года.

09:25 Британский премьер Борис Джонсон, который приехал вчера в Киев на поезде, записал специальное обращение со словами благодарности к украинским железнодорожникам.

09:20 Всего по Днепру было семь "прилетов" ракет.

Глава облсовета Николай Лукашук рассказал детали ночного обстрела.

Он заявил о разрушениях инфраструктурных объектов в Днепре и Павлограде.

А здание фермерского хозяйства сгорело из-за попадания остатков ракеты, которую сбила система ПВО.

09:10 "Укрзализныця" опубликовала сегодняшнее расписание эвакуационных поездов с востока Украины.

10 апреля со станции Покровск отправятся такие поезда:

№239 Покровск- Тернополь 10:00;

№235 Покровск – Черновцы 13:00;

№241 Покровск – Львов 14:00;

№233 Покровск – Львов 16:30;

Со станции Славянск:

№ 45 Славянск – Ужгород 12:00;

№ 273 Славянск – Львов 14:00;

№ 137 Славянск – Хмельницкий 16:30;

№ 91 Славянск – Одесса 18:07.

08:55 Валентин Резниченко, глава Днепропетровской ОВА заявляет о многочисленных ракетных ударах по региону.

"Для нашей области это была эпоха антирекордов. Сирены практически каждый час. И, к сожалению, есть "прилеты" в разных районах.

В Днепре вражескими ударами уничтожен инфраструктурный объект. Пожар там спасатели укротили несколько часов. Есть один пострадавший.

В Павлоградском районе ракета попала в промышленный объект. Разрушила помещение и вызвала возгорание. Жертв нет.

В Днепровском районе сгорело здание фермерского хозяйства. К счастью, никто не пострадал", - заявил Резниченко.

08:45 Северодонецк по-прежнему под обстрелами.

Как заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, российские войска с утра обстреляли школу и две многоэтажки.

В одном из подъездов дотла выгорели квартиры с первого до пятого этажа. Пожарные локализовали возгорание и эвакуировали двух местных жителей 1938 года рождения, которые еще оставались в этом пострадавшем не раз доме. Еще одно возгорание после попадания российского снаряда произошло по соседству. Как следствие, выгорели три квартиры на пятом этаже.

08:40 Дефолт РФ почти неизбежен, считает агентство Bloomberg.

Оно заявляет, что после веденных санкций РФ утратила возможность оплачивать долги в иностранной валюте, так как часть резервов Центробанка РФ заморожены и Россия приняла решение до их разморозки платить по внешним долгам в рублях.

4 апреля Россия произвела выплаты по еврооблигациям в рублях, но они не были приняты.

Теперь отсчитывается 30-дневный льготный период, в речение которого РФ ещё может внести оплату в валюте.

Но если этого не произойдёт (либо Россия не найдёт какой-либо другой обходной путь), то уже 4 мая наступит дефолт РФ.

08:25 Утренняя сводка Генштаба ВСУ.

На Волынском, Северском направлении и Полесье существенных изменений или перемещений противника не зафиксировано.

А на Слобожанском враг продолжает частичную блокировку Харькова, сопровождая это использованием реактивных систем залпового огня и артиллерийским огнем, а также минометами.

Кроме того, российско-оккупационные силы попытались установить контроль над населенным пунктом Александровка, но украинским бойцам удалось сорвать план врага. Вместе с этим отмечается прибытие ремонтно-восстановительных бригах с территории Росси – они будут ремонтировать железную дорогу на занятой территории Харьковской области.

Также в Генштабе сообщили, что в Новой Каховке оккупанты из России занялись производством агитационных материалов, необходимых для создания так называемой "Херсонской народной республики".