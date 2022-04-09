Руководитель Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко сообщает, что в больницах области проходят лечение 15 детей, раненых при ракетном ударе по вокзалу Краматорска.

Об этом Резниченко написал в Telegram.

"В наших больницах спасают 15 детей, раненных во время ракетного удара по Краматорску", - написал чиновник.

Напомним, число погибших в результате обстрела железнодорожного вокзала в Краматорске 8 апреля возросло до 52 человек, раненых – до 109. Среди погибших пятеро детей.

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