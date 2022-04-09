Секретарь Черниговского горсовета Александр Ломако сообщил "Стране", что с понедельника в Чернигове частично возобновят образовательный процесс.

"Возобновляем дистанционное образование в большинстве школ города: там, где мы смогли найти учителей, у которых есть связь, интернет и компьютер. Понятно, что не все дети будут иметь возможность, но мы запускаем процесс", - сообщил Ломако.

По его словам, в городе частично возобновили коммуникации.

"Уже часть города со светом, связью и водой. Также открылись некоторые магазины и аптеки, даже кофе продают на вынос в некоторых местах. Это нельзя назвать нормальной довоенной жизнью, потому что война никуда не делась", - рассказал Александр Ломако.

Также он добавил, что во время обстрелов были уничтожены некоторые промышленные производства.

"Полностью разрушено оборудование стоимостью несколько миллионов долларов, промышленные цеха. В мирное время пройдёт не год и не два, чтобы не только возобновить жилищный фонд, критическую инфраструктуру, но и бизнес, промышленность на довоенный уровень", - говорит Ломако.

Ранее мы рассказывали, что тест для поступления в вузы в 2022 году будет включать украинский язык, математику и историю Украины.

Также "Страна" рассказывала, что в Министерстве образования рекомендовали ПТУ закончить учебный год в дистанционном формате.