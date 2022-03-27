В понедельник, 28 марта, на территории Киева планируется возобновить учебный процесс в дистанционном формате.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА в своем Телеграм.

"С понедельника заведения общего среднего, профессионально-технического, профессионального высшего и высшего образования столицы возобновят обучение в онлайн-формате", - говорится в сообщении.

Также в КГГА уточнили, что целью возобновления занятий является не только освоение новых знаний, а и психологическая поддержка школьников и студентов.

"Он (учебный процесс - Ред.) должен стать помощью ребенку, а не очередным стрессом и волнением – без негативных оценок и домашних заданий", - добавили чиновники.

Также в КГГА сообщили, что для киевлян и учителей создана сеть онлайн-сервисов.

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