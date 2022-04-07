Появилось фото воронки на стадионе имени Юрия Гагарина в Чернигове, где играла "Десна"
Президент федерации бобслея и скелетона Украины Михаил Гераскевич показал огромную воронку от снаряда, посреди футбольного поля на стадионе имени Юрия Гагарина в Чернигове, где играл футбольный клуб "Десна".
На фото можно заметить, что разрушены не только футбольное поле, но и повреждены трибуны для болельщиков.
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