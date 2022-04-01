Глава Министерства образования и науки (МОН) Украины, где ранее сообщили, как будет проходить процесс зачисления в первые классы детей переселенцев, Сергей Шкарлет рассказал, что мультидисциплинарный тест для поступления в ВУЗ будет включать украинский язык, математику и историю Украины, документы на поступление будут приниматься онлайн, а организованные сессии централизованных экзаменов будут проводиться неоднократно.

Об этом Сергей Шкарлет сообщил на брифинге.

"В части прозрачности вступительного экзамена мы пытались сохранить основы ВНО, которое уже много лет является бесспорным инструментом доверия общества относительно поступления. Мы заложили первичный упрощенный аналог того же ВНО, так называемый Национальный мультидисциплинарный тест (НМТ) для поступления для получения высшего образования на основе полного общего среднего образования на все специальности (бюджетные места), а также на конъюнктурные и медицинские специальности (в том числе контракт). Мультидисциплинарный тест на поступление в вузы будет включать украинский язык, математику и историю Украины", - рассказал Шкарлет.

Это будет один комплексный тест с тремя оценками, которые объявляются сразу после его окончания.

По словам Шкарлета, приоритет в этом году будет предоставляться подготовке специалистов в сфере безопасности и обороны.

"Основным приоритетом мы поставили безопасность и оборону, то есть максимальное содействие набору курсантов в военные и правоохранительные учебные заведения. Привлечение военнослужащих, добровольцев сил ТрО, ВСУ, спасателей, правоохранителей, которые зарекомендовали себя в военное время. Возможно бесплатное второе образование для тех, кто получил первое гражданское образование", - сказал Шкарлет.

В магистратуру поступающие будут сдавать магистерский комплексный тест (МКТ) по праву и международному праву и магистерский тест учебной компетентности (МТУК) на отдельные специальности.

Министр сообщил, что подача документов, дистанционные собеседования, творческие конкурсы, профессиональные экзамены, подтверждение места обучения могут проходить с любой точки мира. Централизованные экзамены можно будет сдавать в Украине (кроме ВОТ) и в странах восточной Европы.

Основные, дополнительные и специально организованные сессии централизованных экзаменов будут проводиться неоднократно, а в течение 10 дней – минимум два раза в день.

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