После окончания объявленных 25 февраля двухнедельных каникул в МОН Украины порекомендовали возобновить учебный процесс или организовать дистанционный процесс.

В МОН порекомендовали временно остановить учебный процесс или организовать дистанционный процесс обучения, но только по согласованию с военно-гражданскими организациями.

Для внутренних переселенцев или тех, кто был вынужден эвакуироваться с постоянного места жительства, обучение может быть организовано по заявлению одного из родителей.

Что касается заведений профессионально-технического и высшего образования, то в МОН рекомендуют перенести обучение в дистанционный формат, а практическое обучение перенести на период после окончания военного времени.

"Колледжам и университетам, после окончания каникул, мы тоже рекомендуем начать образовательный процесс в зависимости от ситуации с безопасностью в регионах. Где ситуация позволяет, рекомендуем начать обучение с технологиями дистанционного или смешанного формата", - сказал министр образования Украины Сергей Шкарлет.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 7 марта в обновляемом материале.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.

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