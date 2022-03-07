Россия повредила или уничтожила 202 школы, 34 больницы, более 1500 жилых домов, включая многоквартирные. Вместе с тем, без света, воды и тепла остаются более 900 населенных пунктов.

Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем Twitter-аккаунте.

Напомним, Харьков в результате российских атак понес "тотальный объем повреждений".

Также мы писали, что войска РФ нанесли ракетный удар по городу Овруч у границы с Беларусью. Разрушены 30 домов.

Кроме того, сообщали, что утром российские войска обстреляли жилые массивы Николаева из "Смерчей".

"Страна" следит за обстановкой на фронте на двенадцатый день войны в обновляемом материале.

Отметим, мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 6 марта, на 11-й день войны.

Также мы публиковали новую карту боевых действий в Украине.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, как Россия и Украина могут договориться о мире, а также - за что в Киеве убили переговорщика с Москвой.