Войска РФ нанесли ракетный удар по городу Овруч у границы с Беларусью. Разрушены 30 домов. Фото
В городе Овруч Житомирской области российско-оккупационные войска нанесли ракетный удар по частному сектору, в результате чего повреждены 30 домов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"В результате ракетного удара по частному сектору города Овруч разрушены 30 частных домов, из них 5 – полностью. Предварительно жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что к разгребанию обломков были привлечены 10 спасателей и 2 единицы техники.
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