В Центре общественного здоровья Украины рассказали о том, как нужно себя вести и, что необходимо предпринимать, оказавшись под завалами разрушенного дома.

Об этом стало известно из публикации в Facebook.

"Во-первых, знайте, что спасатели уже выехали к вам", - пишет Центр.

Следуйте инструкциям ниже:

Зовите на помощь; Пусть те, кто вас слышит, знают, где вы и что с вами случилось; Спокойно ожидайте, пока завал не разберт.

На случай, если вас никто не слышит:

Постарайтесь освободить руки и ноги; Далее присмотритесь к тому, какие предметы вас завалили; Если они не слишком тяжелые, начните аккуратно разбирать завал. Старайтесь не трогать то, на чем все держится; Если вы не видите, чем вас завалило, или вещи, упавшие на вас, слишком тяжелы, продолжайте звать на помощь, не останавливайтесь; Если вас никто не слышит, начинайте более усердно разбирать завалы; Освободившись, осмотрите себя. При необходимости окажите себе первую помощь: остановите кровотечение, зафиксируйте сломанную конечность.

Если у вас нет возможности выбраться из дома:

Постарайтесь сообщить о себе: пользоваться сотовым телефоном, стучать по трубам и батареям отопления, громко звать на помощь; В ожидании помощи, старайтесь избегать простуды: по возможности положите что-нибудь на пол, лягте на бок, положите руку под себя, подтяните колени к груди.

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