Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет рекомендовал школам уйти на двухнедельные каникулы в связи с ситуацией в стране.

Об этом Сергей Шкарлет написал в Telegram в пятницу, 25 февраля.

"Информирую, что с целью обеспечения безопасности всех участников образовательного процесса сегодня направлено письмо руководителям областных департаментов (управлений) образования и науки, Киевской городской государственной администрации и руководителям учреждений профессионального высшего и высшего образования с рекомендацией по прекращению образовательного процесса во всех учебных заведениях и объявлении каникул на две недели", - говорится в сообщении главы Минобразования.

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