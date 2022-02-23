Что изменится в Киеве во время чрезвычайного положения

С 24 февраля в Украине будет введено в действие чрезвычайное положение. Мэр Киева Виталий Кличко перечислил, что изменится для жителей столицы. 

Новые ограничения он перечислил на своей странице в Facebook.

  • Комендантский час в столице не устанавливается, но передвигаясь по городу нужно всегда иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
  • Будут взяты под охрану все объекты критической инфраструктуры города.
  • Усилят охрану и ограничат доступ к помещениям всех органов власти, расположенных в столице.
  • Работа дискотек, клубов и заведений общепита разрешается с 7.00 до 23.00.
  • На всех основных въездах в город будут работать контрольно-пропускные пункты.
  • Будет усилена кибербезопасность официальных сайтов и интернет-ресурсов органов городской власти и стратегических учреждений и организаций.
  • Особый контроль будут введены за пассажирами на городских вокзалах и в аэропорту "Киев" имени Сикорского.
  • Патрулировать улицы, общественные места, общественный транспорт правоохранителям будет помогать муниципальная охрана.
  • Особое внимание будет уделено безопасности учебных заведений - школ и детских садов.

Напомним, что  Верховная Рада утвердила чрезвычайное положение по всей стране на 30 дней, начиная с 24 февраля.

"Страна" публиковала главные нормы чрезвычайного положения в Украине, которое вводится уже с полуночи.

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