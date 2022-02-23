КПП на въездах и ночные клубы до 23.00. Как будет жить Киев во время чрезвычайного положения
С 24 февраля в Украине будет введено в действие чрезвычайное положение. Мэр Киева Виталий Кличко перечислил, что изменится для жителей столицы.
Новые ограничения он перечислил на своей странице в Facebook.
- Комендантский час в столице не устанавливается, но передвигаясь по городу нужно всегда иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
- Будут взяты под охрану все объекты критической инфраструктуры города.
- Усилят охрану и ограничат доступ к помещениям всех органов власти, расположенных в столице.
- Работа дискотек, клубов и заведений общепита разрешается с 7.00 до 23.00.
- На всех основных въездах в город будут работать контрольно-пропускные пункты.
- Будет усилена кибербезопасность официальных сайтов и интернет-ресурсов органов городской власти и стратегических учреждений и организаций.
- Особый контроль будут введены за пассажирами на городских вокзалах и в аэропорту "Киев" имени Сикорского.
- Патрулировать улицы, общественные места, общественный транспорт правоохранителям будет помогать муниципальная охрана.
- Особое внимание будет уделено безопасности учебных заведений - школ и детских садов.
Напомним, что Верховная Рада утвердила чрезвычайное положение по всей стране на 30 дней, начиная с 24 февраля.
"Страна" публиковала главные нормы чрезвычайного положения в Украине, которое вводится уже с полуночи.
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