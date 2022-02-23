Сегодня Верховная Рада утвердила чрезвычайное положение по всей стране на 30 дней. За высказались 335 нардепов.

Парламент принял достаточно жесткий вариант "чрезвычайки". Который во многом противоречит прежде всего закону о чрезвычайном положении ("Страна" его детально анализировала здесь).

Там позволяется вводить суровые меры вроде комендантского часа или отключения интернета лишь в случае массовых беспорядков. А Зеленский это пытается обосновать признанием "ЛДНР" со стороны России.

Справедливости ради скажем, что некоторые самые драконовские нормы из указа после двух раундов редактуры исчезли. Речь о возможности запрещать партии и отключать без суда телеканалы. А также продавать алкоголь.

"Страна" публикует главные нормы чрезвычайного положения, которое вводится уже с полуночи.

Как появился "диктаторский" указ. Попытка №1

Указ президента о чрезвычайном положении появился сначала в качестве утечек из Верховной Рады. В черновике, который опубликовали нардепы, звучали скандальные нормы.

Зеленский, судя по документу, собирался ввести в Украине самый жесткий пакет ограничений из всех возможных. Включая остановку работы СМИ, партий, комендантский час, отмену свободы передвижения, блокирование связи, произвольные обыски и проверки документов.

Причем это должно было происходить по всей Украине.

В законе о чрезвычайном положении эти нормы действительно есть и регулируются статьей №18. Но в ней четко говорится, что данные меры применяются только в случае массовых нарушений общественного порядка.

В проекте же указа Зеленского речь шла о том, что Россия признала "ДНР" и "ЛНР". А дальше начались фантазии о том, что это направлено не только на донбасские "республики", но якобы и для организации массовых беспорядков на подконтрольной территории. С целью "свержения конституционного строя".

Таким, видимо, нехитрым образом президент решил подтянуть самые драконовские статьи режима ЧП в свой указ. Хотя никаких доказательств тому, что в стране идет подготовка к "майдану" нет.

Да и закон четко говорит о том, что речь идет не о каких-то потенциальных беспорядках, а о тех, что уже идут.

Более того - в законе о ЧП говорится, что если оно вызвано не техногенной или природной катастрофой, президент обязан сначала обратиться к тем, кто совершает правонарушения и дать им срок для того, чтобы прекратить. Если же это не сработает - издавать указ о чрезвычайке.

Об этом говорит 5-я статья закона. Там уточняется, что без предупреждения ЧП можно вводить только если нужно спасать население или гибнут люди. Но таких обстоятельств сейчас нигде, кроме Донбасса, нет.

То есть Зеленский продвигал нормы ЧП, которые вообще не имеют отношения к нынешней ситуации в Украине. Но резко укрепляют его личную политическую власть и довершают разгром оппозиции внеправовым способом.

А заодно запрещают украинцам еще и алкоголь покупать.

После появления этих набросков, некоторые депутаты стали заявлять, что Банковая под видом чрезвычайного вводит военное положение. И утверждение указа Зеленского, которое должно было состояться около полудня, перенеслось на вечер.

Появилась надежда на то, что проект отредактируют и одиозные нормы из него вычеркнут. Но в итоге мало что изменилось.

Как меняли указ о введении ЧП. Попытка №2

Во второй версии указа поменялось мало. Выпала разве что норма о запрете на продажу алкоголя и оружия, а также изъятия оружия у населения.

В мотивировочной части остались те же опасения в том, что будет покушение на свержение власти. Далее говорится, что он вступает в силу с ноля часов 24 февраля и закончится через 30 дней. То есть, по идее, 26 марта.

Под ЧП попадают все области, кроме Донецкой и Луганской. В них могут быть реализованы следующие меры (почти все они перекочевали из первой версии указа).

1. Ограничение свободы передвижения, особый режим въезда-выезда

2. Ограничение движения автомобилей, возможность их досмотра

3. Усиление охраны объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность

4. Запрет на массовые мероприятия и забастовки

5. Комендантский час

6. Проверка документов, обыски граждан и жилья

7. Запрет призывникам и военнообязанным менять регистрацию без позволения военкомата

8. Запрет на продажу оружия, ядов, алкоголя и всего, сделанного на спиртовой основе.

9. Временное изъятие у граждан зарегистрированного оружия

10. Запрет на распространение информации, которая может "дестабилизировать обстановку".

11. Особое регулирование связи, интернета и ТВ. Это пункт, а также предыдущий, позволяет закрывать СМИ либо блокировать к ним доступ. При этом без всякого суда. Просто по распоряжению того или иного госорганы. То есть, расширялась практика внесудебных расправ над медиа.

12. Инициирование запрета политических партий и общественных организаций. Этот пункт мог быть использован для быстрого запрета партий, которые не нравятся власти.

В новую версию добавили формулировку закона о режиме ЧП, что запрет партий должен происходить согласно Конституции и законам.

13. Также добавили пункт, что может проводиться временная или безвозвратная эвакуация населения - с предоставлением альтернативного жилья.

Правда, этот пункт в законе о чрезвычайном положении указан в разделе о техногенных и природных катастрофах. Видимо в нынешнем контексте имеется в виду, что отселять придется жителей подконтрольной части Донбасса, если пойдут серьезные боевые действия.

Правда, с учетом того, что на Донбасс указ как раз не распространяется, то можно только догадываться, откуда Зеленский намеревается отселять украинцев.

Правда, в СНБО и СБУ сегодня уже пошли заявления, что все эти меры применять скорее всего не будут и записали их в указ "на всякий случай". Но это слова, а на бумаге - совершенно другое.

Тем более, что звучат и другие слова. Так, представитель президента Федор Вениславский заявил и о том, чего нет в указе президента: о том, что военнообязанных перестанут выпускать за пределы Украины.

Попытка №3. Окончательная версия

Но и эта версия не устроила депутатов, и они попросили Банковую доработать проект.

К вечеру из него исчезли две нормы: о регулировании работы телеканалов и радиостанций, а также о запрете партий.

Остались следующие:

1. Ограничение свободы передвижения, особый режим въезда-выезда, досмотр автомобилей

2. Запрет на массовые мероприятия и забастовки

3. Комендантский час

4. Проверка документов, обыски граждан и жилья

5. Запрет призывникам и военнообязанным менять регистрацию без позволения военкомата. Также запрет на их выезд за границу.

6. Запрет на распространение информации, которая может "дестабилизировать обстановку".

7. Особое регулирование связи и интернета. Может вводиться запрет на работу мобильных телефонов.

8. Может проводиться временная или безвозвратная эвакуация населения - с предоставлением альтернативного жилья.

Интересный расклад оказался с пунктами по СМИ.

Из текста документа исчез следующий пункт: "регулирование работы гражданских теле- и радиоцентров". То есть, телеканалов и радиостанций всех форм собственности.

Так совпало, что эта норма пропала после совещания Зеленского на Банковой с крупнейшими олигархами (многие из которых владеют своими телеканалами).

Что же до интернет-изданий, то их, согласно указу, можно будет отключить в любой момент и без решения суда.

Во-первых, потому, что осталось ограничение на распространение информации, которая "дестабилизирует обстановку". Что под этим подразумевается - непонятно. Но власть будет явно трактовать данную норму, как ей заблагорассудится.

Во-вторых, потому что власть оставила за собой право регулирования интернета. То есть доступ к "неправильным" сайтам смогут очень быстро выключать.

Что же касается прав и свобод рядовых граждан, то здесь остался практически полный набор ограничений: на передвижение, комендантский час, произвольные обыски и так далее.

В финальный текст не вошел разве что пункт, который касается запрета на выезд всех военнообязанных.

Власти говорят, что все эти меры вводятся "при необходимости". То есть могут ввести, а могут и нет. Но эту "необходимость" будут определять сами власти на свое усмотрение.