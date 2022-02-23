Поздно вечером в среду, 23 февраля, Верховная Рада проголосовала за введение чрезвычайного положения в Украине. После нескольких переносов внеочередное заседание парламента по введению ЧП состоялось в около 21:40.

За введение режима проголосовали 335 народных депутатов. Режим вводится с 24 февраля на 30 дней.

Ранее мы писали о том, что на сайте Верховной Рады опубликовали текст указа президента Владимира Зеленского о чрезвычайном положении в Украине. Оно должно быть введено с полуночи 24 февраля на 30 суток. В силе остались почти все диктаторские нормы, о которых сообщалось ранее.

После поднятого, в том числе и "Страной", скандала вокруг попытки Зеленского протащить через указ о чрезвычайном положении диктаторские нормы в Раде отложили рассмотрение этого вопроса. В итоге внеочередное заседание по введению чрезвычайного положения в Украине Рада должны были провести сегодня в 17:00. Однако в последний момент его перенесли на более позднее время.

Помимо этого, у народных депутатов возникло много вопросов относительно соблюдения прав и свобод человека в проекте по введению режима ЧП в Украине.

"Хотят ввести нормы военного положения, при этом не вводя его", - написал нардеп Ярослав Железняк.

Также глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия уже зарегистрировал проект о работе Верховной Рады в условиях чрезвычайного или военного положения.