На сайте Верховной Рады опубликовали текст указа президента Владимира Зеленского о чрезвычайном положении в Украине. Оно должно быть введено с полуночи 24 февраля на 30 суток.

В силе остались почти все диктаторские нормы, о которых сообщалось ранее. В то же время из указа президента исключены пункты об изъятии оружия и боеприпасов, которые есть в профильном законе.

Лишь по запрету партий добавлено оговорка о том, что делается это в соответствии с Конституцией и законами Украины.

Нардеп Ярослав Железняк пишет, что текст указа не до конца соответствует тому, что было согласовано во время политических консультаций.

"Наибольшие дискуссии идут по этим пунктам:

осмотр граждан и имущества;

запрет на изготовление и распространение информации;

регулирование теле- и радиоцентров", - написал нардеп.

Напомним, ранее нардеп от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк сообщила, что чрезвычайное положение могут ввести в нескольких областях: в Донецкой, Луганской, Киевской, Харьковской и Херсонской, а также Киеве.

Помимо этого, у народных депутатов возникло много вопросов относительно соблюдения прав и свобод человека в проекте по введению режима ЧП в Украине.

"Хотят ввести нормы военного положения, при этом не вводя его", - написал нардеп Железняк.

Также глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия уже зарегистрировал проект о работе Верховной Рады в условиях чрезвычайного или военного положения.