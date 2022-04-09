Под Киевом с воскресенья, 10 апреля, возобновится движение по Романовскому месту через реку Ирпень. Пока там будет работать временная насыпная переправа, но власти обещают впоследствии восстановить полноценный мост.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Телеграме.

Именно по этому мосту пытались спасаться жители Ирпеня в первую неделю войны.

"Сейчас это временный, насыпной мост, который позволит движение, поставки гуманитарной помощи и поможет ускорить восстановление Ирпеня. Впоследствии мост будет отстроен полностью", - пишет Ермак.

Он обещает, что власти работают, чтобы максимально быстро восстановить инфраструктуру пострадавших от российской агрессии регионов.

Ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщал, что полное восстановление двух разрушенных мостов через реку Ирпень займет 3-4 месяца.

Напомним, что Зеленский присвоил звание города-героя Ирпеню.

Война в Украине продолжается уже 45-й день. Мы следим в обновляемом материале за тем, что происходит 9 апреля на военном и политическом фронте

"Страна" анализировала главные события 44-го дня войны.

На фронте продолжается относительное затишье, но все громче звучат прогнозы о большом сражении на Донбассе.

Большинство западных СМИ предсказывают в Украине долгую войну, которая может затянуться на годы.

В освобожденной Бородянке начали разбирать завалы, там находят тела погибших жителей.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 44-го дня войны