В Ирпене насыпали временную переправу через реку. Фото: Телеграм-канал Андрея Ермака

Под Киевом с воскресенья, 10 апреля, возобновится движение по Романовскому месту через реку Ирпень. Пока там будет работать временная насыпная переправа, но власти обещают впоследствии восстановить полноценный мост.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Телеграме.

Именно по этому мосту пытались спасаться жители Ирпеня в первую неделю войны.

"Сейчас это временный, насыпной мост, который позволит движение, поставки гуманитарной помощи и поможет ускорить восстановление Ирпеня. Впоследствии мост будет отстроен полностью", - пишет Ермак.

Он обещает, что власти работают, чтобы максимально быстро восстановить инфраструктуру пострадавших от российской агрессии регионов.

Скриншот из телеграм-канала Андрея Ермака

Ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщал, что полное восстановление двух разрушенных мостов через реку Ирпень займет 3-4 месяца.

Напомним, что Зеленский присвоил звание города-героя Ирпеню.

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