В Ирпене Киевской области объявили комендантский час более чем на трое суток - с 21:00 7 апреля до 9:00 11 апреля.

Об этом сообщает распоряжение начальника Киевской областной военной администрации Александра Павлюка.

Кроме того, городской голова Ирпеня Александр Маркушин заявил, что въезд в город будет полностью закрытым.

"Проезд на Бучу будет осуществляться через Дмитровскую общину. На улицах Ирпеня будут работать только коммунальные службы и наши волонтеры по согласованному списку. Это делается для содействия беспрепятственной работы наших правоохранительных органов", - пояснил Маркушин.

Напомним, в освобожденной части Киевской области на неделю вводят комендантский час. В регионе усилили проверку авто.

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