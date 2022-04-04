В Запорожье сократили время комендантского часа. С сегодняшнего дня он стартует в 21:00 и длится до 05:00. О нововведении сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев.

"Напоминаю, что в период комендантского часа из дома можно выходить только для того, чтобы спуститься в укрытие во время тревоги. В противном случае вас могут принять за диверсанта", - добавил секрета Запорожского горсовета.

Ранее комендантский час начинался в 20:00.

Напомним, в минувшую субботу в Запорожье вводили длительный комендантский час, который длился до утра понедельника.

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