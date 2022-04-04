На месте разрушенного моста через реку Ирпень на трассе М-06 Киев – Чоп через две недели должна быть открыта временная переправа.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

По его словам, подготовка к строительству временной переправы уже началась, как и к строительству временной переправы через Ирпень на месте разрушенного моста Ирпень на трассе Р-30 (от Ирпеня до Коцюбинского).

Полное восстановление обоих мостов займет 3-4 месяца.

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