В Рубежном вновь попали в цистерны с азотной кислотой. Видео публикует губернатор Луганской области Сергей Гайдай.

Жителей просят не открывать окна.

Гайдай напомнил, как себя вести при угрозе отравления химическими веществами. Тем, кто находится в помещении, следует закрыть двери и окна.

Также он рассказал, что азотная кислота опасна при вдыхании, глотании и при попадании на кожу и слизистые. Пары кислоты вызывают раздражающее действие на дыхательные пути. При слабых отравлениях появляются признаки бронхита, легкого бронхиолита, головокружение, сонливость; при тяжелых отравлениях – отек легких.

Для защиты от паров и тумана азотной кислоты пользуются противогазами. Можно также подготовить защитные маски для лица, смоченные содовым раствором.

При местном воздействии на глаза азотная кислота вызывает тяжелое поражение с большим некрозом роговой оболочки и конъюнктивы, что приводит к потере зрения. Первая помощь: при попадании азотной кислоты в глаза необходимо промыть их проточной водой в течение 10-30 минут. При попадании на кожу пораженную поверхность обмыть водой, добавляя к ней питьевую соду, мыло. При проглатывании азотной кислоты показано промывание желудка большим количеством воды.

Гайдай также призвал следить за направлением ветра.

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