В Рубежном и Попасной продолжаются бои. Об этом сообщил губернатор Луганской области Сергей Гайдай в вечернем отчете.

"У них уже заканчиваются свежемобилизованные, потому что каждая попытка прорыва - это минус 20-40 орков, потому что они воевать не умеют, их кидают, как пушечное мясо, но все равно наблюдаем, что подвозят резервы, пытаются создать крупную ударную группу", - говорит Гайдай.

По его словам, от Горного до Попасной весь участок обстреливается с утра до ночи. Это настоящий ужас для местных жителей. Сегодня из этого района вывезено 640 человек.

Напомним, российская армия сегодня ударила по железнодорожному вокзалу в Краматорске ракетой "Точкой-У". Движение поездов по станции в Краматорске после удара в настоящее время остановлено. Число погибших на вокзале Краматорска от вражеского удара "Точкой-У" выросло до полусотни. Убиты пятеро детей.

Вместе с тем Минобороны РФ опровергает нанесение удара "Точкой У" по ж/д вокзалу в Краматорске.

Война в Украине продолжается уже 44-й день. Мы следим в обновляемом материале за тем, что происходит 8 апреля на военном и политическом фронте.

"Страна" анализировала главные события 43-го дня войны. Все громче начали звучать прогнозы о большом сражении на Донбассе, из региона массово уезжают люди. А представитель президента Турции Реджепа Эрдогана заявил, что не ожидает серьезного прорыва в переговорах между Москвой и Киевом в ближайшую неделю.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, с какими проблемами сталкиваются украинские беженцы.