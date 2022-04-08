Александр Шевченко, владелец бренда Playboy в Украине, сообщил в комментарии "Стране", что идея посвятить мартовский номер войне в Украине не была согласована с центральным офисом Playboy.

"Мы думали, что у нас после этого заберут лицензию. Но все равно решили выпускать номер. Потому что все должны видеть, что сейчас происходит в Украине. Но на удивление, сегодня центральный офис нас поблагодарил за этот номер. Он будет распространяться по всему миру", - сообщил Александр Шевченко.

Украинская редакция Playboy посвятит следующий, апрельский номер журнала также войне в Украине.

"Этот номер будет полностью арт - с работами украинских художников о войне. Все средства от продажи этого номера мы планируем направить на восстановление драмтеатра в Мариуполе. Надеемся, Мариуполь будет наш", - отметил Шевченко.

По состоянию на сегодня, от продаж предыдущего номера украинского Playboy удалось собрать 21,5 тысяч долларов, которые направят на покупку машин "скорой помощи" и специфических медикаментов для раненых.

Война в Украине продолжается уже 44-й день. Мы следим в обновляемом материале за тем, что происходит 8 апреля на военном и политическом фронте.

"Страна" анализировала главные события 43-го дня войны. Все громче начали звучать прогнозы о большом сражении на Донбассе, из региона массово уезжают люди. А представитель президента Турции Реджепа Эрдогана заявил, что не ожидает серьезного прорыва в переговорах между Москвой и Киевом в ближайшую неделю.

Также мы писали о том, как в Украине начал работать закон о труде в военное время.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, с какими проблемами сталкиваются украинские беженцы.