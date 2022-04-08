Германия продолжает сокращать зависимость от поставок российских энергоресурсов. Руководство страны надеется за год избавиться от зависимости от поставок нефти из Российской Федерации.

Об этом 8 апреля на пресс-конференции в Лондоне заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Мы активно работаем над тем, чтобы стать независимыми от российской нефти. Надеюсь, что мы в течение года этого добьемся", - сказал Шольц.

Между тем сегодня в Евросоюзе приняли пятый блок санкций против Российской Федерации. В этом пакете санкций ЕС ввел эмбарго на импорт российского угля, которое вступит в силу с августа. При этом эмбарго на импорт российских нефти и газа в пакете нет.

На этом фоне Европейский парламент выступил с призывом ввести полное эмбарго на российские нефть, газ, уголь и ядерное топливо. За соответствующую резолюцию проголосовали 413 депутатов, против - 93 и воздержались - 46 парламентариев.

Ранее "Страна" сообщала, что китайские компании оплачивают уголь и нефть из России не рублями, а юанями. Несколько китайских фирм использовали местную валюту для покупки российского угля в марте, чтобы получить его уже в апреле.