Шольц заявил, что ФРГ надеется до конца года стать независимой от поставок нефти из России
Германия продолжает сокращать зависимость от поставок российских энергоресурсов. Руководство страны надеется за год избавиться от зависимости от поставок нефти из Российской Федерации.
Об этом 8 апреля на пресс-конференции в Лондоне заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Мы активно работаем над тем, чтобы стать независимыми от российской нефти. Надеюсь, что мы в течение года этого добьемся", - сказал Шольц.
Между тем сегодня в Евросоюзе приняли пятый блок санкций против Российской Федерации. В этом пакете санкций ЕС ввел эмбарго на импорт российского угля, которое вступит в силу с августа. При этом эмбарго на импорт российских нефти и газа в пакете нет.
На этом фоне Европейский парламент выступил с призывом ввести полное эмбарго на российские нефть, газ, уголь и ядерное топливо. За соответствующую резолюцию проголосовали 413 депутатов, против - 93 и воздержались - 46 парламентариев.
Ранее "Страна" сообщала, что китайские компании оплачивают уголь и нефть из России не рублями, а юанями. Несколько китайских фирм использовали местную валюту для покупки российского угля в марте, чтобы получить его уже в апреле.