Российская нефтяная компания "Лукойл" предупредила об остановке нефтеперерабатывающих заводов из-за избытка нефтепродуктов.

Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на письмо главы компании Вагита Алекперова вице-премьеру РФ Александру Новаку.

Сообщается, что на фоне снижения поставок за рубеж компания столкнулась с излишками мазута.

Лукойл владеет четырьмя НПЗ в России и является вторым после "Роснефти" крупнейшим нефтепереработчиком в стране - в прошлом году нефтекомпания переработала около 43 миллионов тонн нефти.

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