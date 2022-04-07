Российский "Лукойл" планирует остановить заводы из-за избытка нефтепродуктов
Российская нефтяная компания "Лукойл" предупредила об остановке нефтеперерабатывающих заводов из-за избытка нефтепродуктов.
Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на письмо главы компании Вагита Алекперова вице-премьеру РФ Александру Новаку.
Сообщается, что на фоне снижения поставок за рубеж компания столкнулась с излишками мазута.
Лукойл владеет четырьмя НПЗ в России и является вторым после "Роснефти" крупнейшим нефтепереработчиком в стране - в прошлом году нефтекомпания переработала около 43 миллионов тонн нефти.
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