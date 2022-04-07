Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель сообщил, что пятый пакет санкций против РФ будет принят не позднее пятницы, 8 апреля. При этом нефтяное эмбарго не вошло в новый санкционный пакет.

Об этом сообщает Reuters.

По словам Борреля, в этом пакете рассмотрят запрет на импорт угля, вопрос нефтяного эмбарго - в следующий понедельник, 11 апреля.

Ранее мы сообщали, что Евросоюз пока не планирует вводить санкции против российских нефти и газа из-за глубоких разногласий между государствами-членами.

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