Европарламент призывает ввести полное эмбарго на российские энергоносители
Европейский парламент призывает ввести полное эмбарго на российскую нефть, газ, уголь и ядерное топливо.
"За" соответствующую резолюцию проголосовали 413 депутатов, "против" - 93 и "воздержались" - 46
Депутаты ЕП призывают применить дополнительные карательные меры, в том числе "немедленное полное эмбарго на российский импорт нефти, угля, ядерного топлива и газа".
Отметим, это имеет только рекомендательное значение, так как в новом пакете санкций, который сегодня должен утвердить ЕС, есть лишь эмбарго на импорт российского угля. Вместе с тем, он вступит в силу в августе - на месяц позже, чем предлагалось ранее.
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