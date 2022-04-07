Европейский Союз переносит полный запрет на импорт российского угля на один месяц до середины августа в новом пакете санкций

Об этом со ссылкой на источник сообщает Reuters.

По данным агентства, послы ЕС "после давления со стороны Германии" согласуют запрет на импорт угля из РФ, однако он вступит в силу в августе - на месяц позже, чем предлагалось ранее.

Напомним, вчера в Евросоюзе не смогли согласовать новые санкции против России и запретить импорт угля из РФ.

Также сообщалось, что нефтяное эмбарго не вошло в пятый пакет санкций Евросоюза против России.

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