Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не поддерживает предложения об энергетических санкциях в отношении России.

Об этом пишет Reuters.

"То есть - эмбарго на нефть и газ поддерживать не будет (а без согласия всех стран ЕС его ввести нельзя). Впрочем, в обсуждаемом ныне пятом пакете санкций эмбарго и не предусмотрено", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика страны".

Напомним, МИД Украины расценивает готовность Венгрии платить за российский газ в рублях как недружественную позицию.

Война в Украине продолжается уже 43-й день. Мы следим за ситуацией в Харькове, Сумах, на Донбассе и в других регионах в обновляемом материале.

"Страна" анализировала главные события 6 апреля на полях сражений и дипломатических фронтах. На фронте было относительное затишье. Продолжалось накопление российских сил для броска на Донбасс со стороны Харьковской области. США ввели новые санкции против России, о санкциях в отношении "Сбербанка" объявил Лондон.

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