Китайские компании оплачивают уголь и нефть из России не рублями, а юанями. Об этом сообщает Bloomberg.

Как сообщается, несколько китайских фирм использовали местную валюту для покупки российского угля в марте, чтобы получить его уже в апреле.

Продавцы российской нефти также предложили покупателям из КНР возможность платить в юанях. Сырье, приобретенное за местную валюту, поступит в КНР в мае.

Решение о переходе на юань в торговле энергоресурсами было принято из-за отключения SWIFT в России.

В прошлом году РФ оказалась вторым по величине поставщиком угля для Китая.

Напомним, Минфину РФ отказали в исполнении обязательства по евробондам в рублях. Россию может ждать дефолт 4 мая.

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