Совет Европы сообщил о принятии Евросоюзом пятого блока санкций против Российской Федерации. Об этом пишет РИА "Новости".

В этом пакете санкций ЕС запретил ввоз в Россию квантовых компьютеров, полупроводников, авиатоплива и импорт древесины, цемента, удобрений, морепродуктов, алкоголя.

Эмбарго на импорт российского угля вступит в силу с августа. Эмбарго на импорт российских нефти и газа в пакете нет.

Подробно о том, что входит еще в этот пакет санкций мы писали в отдельном материале.

Также сообщалось, что Евросоюз пока не планирует вводить санкции против российских нефти и газа из-за глубоких разногласий между государствами-членами.

Война в Украине продолжается уже 44-й день. Мы следим в обновляемом материале за тем, что происходит 8 апреля на военном и политическом фронте.

"Страна" анализировала главные события 43-го дня войны. Все громче начали звучать прогнозы о большом сражении на Донбассе, из региона массово уезжают люди. А представитель президента Турции Реджепа Эрдогана заявил, что не ожидает серьезного прорыва в переговорах между Москвой и Киевом в ближайшую неделю.

Также мы писали о том, как в Украине начал работать закон о труде в военное время.

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