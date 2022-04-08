США ввели санкции против двух крупных российских госкомпаний. Речь идет об "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) и "Алросы", добывающей алмазы в РФ.

Об этом ссылаясь на Министерство финансов США сообщает ТАСС.

"Министерство финансов США установило срок завершения сделок с российской группой алмазодобывающих компаний "Алроса" до 7 мая, с ее подразделением в США Alrosa USA, Inc. - до 7 июня", - говорится в сообщении.

По данным агентства, Минфин США также ввел санкции против восьми членов правления АО ОСК. В список попали и председатель совета директоров Георгий Полтавченко и генеральный директор Алексей Рахманов.

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