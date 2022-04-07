Запрет импорта угля и поставок оружия. Послы стран ЕС согласовали новый пакет антироссийских санкций
Послы стран Европейского Союза согласовали очередной пакет антироссийских санкций.
Об этом стало известно 7 апреля.
"Постпреды согласовали новый пакет санкций в контексте российской спецоперации против Украины", - говорится в заявлении представительства Франции ЕС в Twitter.
Новые сдерживающие меры предусматривают, в частности, замораживание счетов российских банков.
Кроме того, в ЕС хотят принять такие ограничения:
- запрет на импорт угля (оценивается в €4 млрд);
- запрет на экспорт высокотехнологичных товаров;
- запрет на заход в порты ЕС кораблей под флагом РФ;
- запрет на поставку оружия в Россию;
- запрет на деятельность транспортных компаний в Евросоюзе из России и Беларуси.
Кроме того, новые санкции затронут российских бизнесменов, сотрудников служб безопасности, военных и предприятия, связанные со "спецоперацией" России в Украине.
Между тем сегодня сообщалось, что Европейский Союз переносит полный запрет на импорт российского угля на один месяц до середины августа в новом пакете санкций.
Ранее "Страна" писала, что 6 апреля США объявили, что вводят новые санкции против России. Под них попали мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведева, дочь и жена главы МИД РФ Сергея Лаврова.