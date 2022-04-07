Послы стран Европейского Союза согласовали очередной пакет антироссийских санкций.

Об этом стало известно 7 апреля.

"Постпреды согласовали новый пакет санкций в контексте российской спецоперации против Украины", - говорится в заявлении представительства Франции ЕС в Twitter.

Новые сдерживающие меры предусматривают, в частности, замораживание счетов российских банков.

Кроме того, в ЕС хотят принять такие ограничения:

запрет на импорт угля (оценивается в €4 млрд);

запрет на экспорт высокотехнологичных товаров;

запрет на заход в порты ЕС кораблей под флагом РФ;

запрет на поставку оружия в Россию;

запрет на деятельность транспортных компаний в Евросоюзе из России и Беларуси.

Кроме того, новые санкции затронут российских бизнесменов, сотрудников служб безопасности, военных и предприятия, связанные со "спецоперацией" России в Украине.

Между тем сегодня сообщалось, что Европейский Союз переносит полный запрет на импорт российского угля на один месяц до середины августа в новом пакете санкций.

Ранее "Страна" писала, что 6 апреля США объявили, что вводят новые санкции против России. Под них попали мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведева, дочь и жена главы МИД РФ Сергея Лаврова.