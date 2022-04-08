Омбудсмен Людмила Денисова рассказала о случаях изнасилования российскими военными жителей Украины, в том числе несовершеннолетних.

Об этом уполномоченная по правам человека сообщила в своем Фейсбуке.

По словам Денисовой, жертвами насилия стали 14-летняя девочка из Бучи (ее изнасиловали пять мужчин, и сейчас она беременна), а также мальчик 11 лет, тоже из Бучи. Его изнасиловали на глазах у матери. А саму женщину привязали к стулу, чтобы она смотрела, как издеваются над ее сыном.

Кроме того, известен случай с молодой женщиной 20 лет из Ирпеня, которую насиловали трое солдат.

Денисова напомнила, что изнасилования строго запрещены статьей 27 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года.

"Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и к экспертной миссии, созданной государствами - участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, с призывом учесть эти факты военных преступлений РФ в Украине", - написала Денисова.

Ранее "Страна" рассказывала, что издание The Times опубликовало свидетельства женщины из Киевской области об изнасиловании российскими солдатами.

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