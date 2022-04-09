Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сегодня с внезапным визитом приехал в Киев, где сейчас встречается с президентом Владимиром Зеленским.

Телеграм-канал "Политика Страны" собрал реакцию британской прессы на этот визит, которая пытается разобраться в его целях и причинах.

Одни издания рассматривают визит как пиар-ход британского премьера, а другие предполагают, что стороны обсуждают новые санкции против России.

The Times: "Необъявленный визит был подтвержден в твиттере украинского посольства в Лондоне - публикацией со словом "сюрприз" и подмигивающим смайликом. Спикер посольства отметил, что визит посвящен одобрению нового пакета финансовой и военной помощи".

The Guardian: "Поездка Джонсона в Киев может рассматриваться как рекламный ход для премьер-министра, который отчаянно пытался поехать в Украину. Поскольку авиаперелет невозможен, Джонсон поехал в Киев, скорее всего, из восточной Польши. Маршрут протяженностью 600 км от границы проходит через западный город Львов. На окраине столицы Джонсон увидит взорванные российские танки у обочины дороги, а также ироничные приветственные плакаты, нарисованные украинцами: "Россия, иди на х---й". Джонсон стал популярной фигурой в Киеве после того, как поставил украинской армии жизненно важное противотанковое оружие шведской системы NLAW. Зеленский неоднократно хвалил твердую поддержку Великобритании".

The Daily Mail: "В прошлом месяце сообщалось, что премьер-министр попросил чиновников изучить целесообразность и ценность поездки в украинскую столицу для переговоров со своим украинским коллегой. С тех пор Москва вывела свои войска из Киева и его окрестностей, пытаясь переориентировать свою военную кампанию на восток Донбасса... Есть ли смысл в такой поездке? Как сказал источник из Уайтхолла, мистер Джонсон непременно хотел сделать это, если это может сработать: "Если отбросить в сторону соображения безопасности, которые весьма значительны, вопрос заключается в том, сможете ли вы добиться чего-то большего личным участием, или это будет просто демонстрация солидарности".

Напомним, что накануне визита стало известно, что Британия направит в Украину больше "Джавелинов", NLAW и ПВО Starstreak.

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