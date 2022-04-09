Советник главы ОП Михаил Подоляк обвинил Евросоюз в "софинансировании" войны России против Украины путем покупки газа.

Об этом он написал в Телеграме.

Также Подоляк пишет, что Евросоюз не отключил полностью Россию от SWIFT.

"37 миллиардов евро получила России от европейских стран за энергоносители в течение первых 40 дней войны в Украине. Таков, к сожалению, объем участия европейских партнеров в софинансировании войны. Мало того, что у Украины объективно не было такого объема вооружений, как у страны-агрессора, да еще и каждый день россияне получают прямые объемные платежи от европейцев для финансирования дополнительных поставок ракет и снарядов на поля боя. Такая позиция партнеров наряду с недоработанными санкциями (нет реального отключения от SWIFT ключевых российских банков, нет прямого и косвенного эмбарго на энергоносители) стимулирует россиян к расширению военных действий... Зачем Европа продолжает финансировать россиян", - написал советник главы ОП.

Ранее мы публиковали статью Bloomberg о том, что российская экономика может остаться после войны в выигрыше благодаря экспорту газа.

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