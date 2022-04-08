Действия россиян ставят под угрозу транзит газа через газоизмерительную станцию "Сохрановка". Об этом сообщает Оператор ГТС Украины.

"ОГТСУ" сообщает о грубых вмешательствах представителей РФ и подконтрольных им незаконных вооруженных формирований т. н. ЛНР в операционную работу и технологические процессы транспортировки газа через компрессорную станцию "Новопсков" в Луганской области", - говорится в сообщении.

КС "Новопсков" – важный объект для организации транспортировки газа потребителям Донецкой и Луганской областей. Также через эту станцию проходит почти треть транзита в Европу с газоизмерительной станции "Сохрановка".

В ОГТСУ сообщают, что вмешательство приведет к значительным рискам целостности газотранспортной системы, стабильности режимов транспортировки газа, и в результате – невозможности выполнения транспортировки газа через КС, в частности в рамках транзитного контракта.

Как писала "Страна", в Харьковской области в результате обстрелов пострадали 15 человек, ночью войска РФ повредили газопровод.

Тем временем на Луганщине продолжаются тяжелые обстрелы, многие жители остаются без газа и электричества, в Рубежном Луганской области продолжаются уличные бои, погибших хоронят во дворах.

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