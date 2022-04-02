Армия РФ применяет крупнокалиберную артиллерию в Луганской области, некоторые районы остаются без электричества, воды и газа.

Об этом сообщил губернатор Луганщины Сергей Гайдай в интервью телеканалу "Украина 24".

"Количество обстрелов только увеличивается, причем увеличивается количество обстрелов "большим" калибром и тяжелой артиллерией, что намного более разрушительно для городов. Больше стало погибших. Мы не прекращаем эвакуировать людей", - сказал глава ОГА.

По словам Гайдая, обстреливаются все населенные пункты области, остающиеся под контролем ВСУ. Почти вся область осталась без газа и воды, хотя работы по восстановлению коммуникаций ведутся, если есть такая возможность. В Кременной из-за боевых действий вспыхнул масштабный пожар, но он был оперативно локализован.

Напомним, сегодня губернатор Луганской области также сообщил о разрушении газопровода под Северодонецком, из-за чего практически весь регион остался без газа.

Война в Украине продолжается уже 38-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги 1 апреля. Утром взорвалась нефтебаза в Белгороде, в атаке на которую Россия обвинила ВСУ (в Минобороны Украины эту информацию не подтвердили, но и не опровергли). Параллельно возобновились украино-российские переговоры. Однако по ним вчера обозначилась важная проблема, связанная с позицией США по гарантиям безопасности, которые просит дать Киев в обмен на отказ от курса в НАТО.

Помимо этого, "Страна" написала аналитический материал, посвященный уход войск РФ из-под Киева.

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О подготовке к битве за Донбасс и проблеме с гарантиями для Украины рассказывала в своем блоге "Ясно. Понятно" Олеся Медведева.