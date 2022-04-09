В Киеве началась встреча президента Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Об этом сообщил в Facebook заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига.

"Великобритания – лидер в оборонной поддержке Украины. Лидер в антивоенной коалиции. Лидер в санкциях в отношении российского агрессора", - написал Сибига, не уточнив других деталей переговоров.

Ранее стало известно, что Джонсон планирует уговорить Шольца не лоббировать сделку Киева с Москвой и усилить санкции против РФ.

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