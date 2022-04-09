Зеленский начал встречу с Джонсоном в Киеве
В Киеве началась встреча президента Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
Об этом сообщил в Facebook заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига.
"Великобритания – лидер в оборонной поддержке Украины. Лидер в антивоенной коалиции. Лидер в санкциях в отношении российского агрессора", - написал Сибига, не уточнив других деталей переговоров.
Ранее стало известно, что Джонсон планирует уговорить Шольца не лоббировать сделку Киева с Москвой и усилить санкции против РФ.
Также мы писали, что Британия направит в Украину больше оружия: Джавелинов, NLAW и ПВО Starstreak.
Война в Украине продолжается уже 45-й день. Мы следим в обновляемом материале за тем, что происходит 9 апреля на военном и политическом фронте
"Страна" анализировала главные события 44-го дня войны.
На фронте продолжается относительное затишье, но все громче звучат прогнозы о большом сражении на Донбассе.
Большинство западных СМИ предсказывают в Украине долгую войну, которая может затянуться на годы.
В освобожденной Бородянке начали разбирать завалы, там находят тела погибших жителей.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 44-го дня войны