Британия крайне медленно открывает границы для беженцев из Украины.

Министра внутренних дел Притти Пател раскритиковали за это, сообщает BBC.

По данным МВД Великобритании, по состоянию на вторник из Украины прибыло около 12 000 человек, но только 1 200 из них – в рамках программы Homes for Ukraine.

В рамках этой программы было подано 79 800 заявок.

"Я прошу прощения... нужно время, чтобы запустить новый маршрут", – сказала министр.

Напомним, по данным ООН, с начала войны из Украины выехали более четырех миллионов человек.

Ранее мы писали, что беженцам из Украины в ЕС предоставят бесплатный роуминг для международных звонков.

Война в Украине продолжается уже 44-й день. Мы следим в обновляемом материале за тем, что происходит 8 апреля на военном и политическом фронте.

"Страна" анализировала главные события 43-го дня войны. Все громче начали звучать прогнозы о большом сражении на Донбассе, из региона массово уезжают люди. А представитель президента Турции Реджепа Эрдогана заявил, что не ожидает серьезного прорыва в переговорах между Москвой и Киевом в ближайшую неделю.

Также мы писали о том, как в Украине начал работать закон о труде в военное время.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, с какими проблемами сталкиваются украинские беженцы.